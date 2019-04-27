Kocaeli'de, emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kuruçeşme Mahallesi mevkisinde, İzmit'ten İstanbul yönüne seyreden, Alican Aslan (25) yönetimindeki 41 E 7948 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki 41 DB 850 çekici plakalı tıra çarptı.
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