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  • 28.04.2019 06:31
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 06:34

'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi 2 kişi öldü

'de gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. İstanbul yönünde seyreden bir araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir TIR'ın altına girdi. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, araçtaki Alican Aslan ve Ayşen İçöz yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de, emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kuruçeşme Mahallesi mevkisinde, İzmit'ten İstanbul yönüne seyreden, Alican Aslan (25) yönetimindeki 41 E 7948 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki 41 DB 850 çekici plakalı tıra çarptı.

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