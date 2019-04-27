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  • Son Güncelleme: 28.04.2019 07:19

'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan 2019 hava durumu

28 Nisan 2019 Pazar son dakika tahminleri... Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan son tahminlere göre Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 28 Nisan 2019 Pazar Türkiye geneli hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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