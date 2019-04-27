Her kadın, gebelikte bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmenin hayalini kuruyor. Toplumda doğru bilinen yanlışlar, anne adaylarını endişelendiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Candan Topuz, hamilelikte merak edilen 10 soruyu yanıtlıyor...

UYKU POZİSYONU: 7. aya kadar nasıl rahat ederseniz o şekilde yatın. Bu aydan sonra sola yatarak uyuyun. Bu sayede kalbe kanın dönmesi daha rahat olur.

EVE BOYA YAPTIRMAK: İlk üç ayda su bazlı boya yapılan yerlerden, 48 saat uzak durmak gerekir.

SELÜLİTLERDE ARTIŞ: Hamilelikle selülit oluşumunu engellemek için kontrollü kilo almak, günde 3 litre su içmek gerekir.

TATLANDIRICI KULLANIMI: Hamileliğin ilk 3 ayında uzak durun.

BEBEĞİN TEKMELERİ: Bu durum, bebeğin ağırlığının 400-500 grama ulaşması ile ilgilidir.

ÇİĞ KÖFTE TÜKETİMİ: Çiğ et ile bulaşan mikroplar açısından dikkatli olmak gerekir.

SICAK BANYO YAPMAK: Sıcak su ve ortamlar, anne adaylarının damarlarında genişletir. Bu nedenle fazla sıcaktan kaçının.

EVDE KEDİ BESLEMEK: Hayvanların aşısı varsa sorun değildir.

X-RAY CİHAZI: Geçmekte sakınca yoktur.

GECELERİ KABUS GÖRMEK: Uykuya mideniz dolu olarak yatmanız rahatsızlık verebilir.