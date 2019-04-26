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  • 26.04.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 21:28

Şafak vakti camiden nu çalan hırsızlar yakalandı! İşte o anlar

’da, sabah namazında cemaat namaz kılarken nu söküp içindeki paraları çalan 2 hırsız kameralara yansırken, kaçan şüphelilerden biri Güven tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yeşilyayla Mahallesi Havuzlu Sokağı'nda bulunan Havuzlu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati sabah namazını kıldığı sırada, kimliği meçhul 2 kişi caminin avlusunda bulunan nu sökerek içindeki paraları alıp kayıplara karıştı.

Cami görevlisinin hırsızlarla karşılaştığı ancak zanlıların, "Su içmeye gelmiştik" dediği öğrenildi. İmam, sabah avluyu süpüreceği sırada sadaka kutusunu yerinde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eşkâli tespit edilen 2 şüpheliden biri Güven tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adı öğrenilemeyen zanlı adliyeye sevk edildi.

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