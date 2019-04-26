Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yeşilyayla Mahallesi Havuzlu Sokağı'nda bulunan Havuzlu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati sabah namazını kıldığı sırada, kimliği meçhul 2 kişi caminin avlusunda bulunan sadaka kutusunu sökerek içindeki paraları alıp kayıplara karıştı.

Cami görevlisinin hırsızlarla karşılaştığı ancak zanlıların, "Su içmeye gelmiştik" dediği öğrenildi. İmam, sabah avluyu süpüreceği sırada sadaka kutusunu yerinde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eşkâli tespit edilen 2 şüpheliden biri Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adı öğrenilemeyen zanlı adliyeye sevk edildi.