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Ünlü model 'ın kardeşi cezaevinde etti

, manken abisini öldüren kişiyi katletti. Cezaevine giren katil zanlısı, hayatına son verdi.

'Dram'evi
'da 6 yıl önce ünlü oyuncu ve model Halit Arslan (24), Emre Solan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 2018'de 9 yıl hapis cezası alan Solan, tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi. Modelin kardeşi Mehmet Ali Arslan ise Şirinevler'de Solan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklanarak 'ne gönderilen Mehmet Ali Arslan, ağabeyinin öldürüldüğü 24 Nisan gecesi kendisini kemerle pencere demirine asarak intihar etti. Arslan'ın o gece kendi isteğiyle 7 no'lu cezaevinden 6 no'lu cezaevine sevkinin yapıldığı öğrenildi.






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