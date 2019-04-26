Bugünkü
Takvim

Telefon kesildi

Telefon kesildi
Adana'da eşinden ayrılan Hülya Hanay, evinde ölü bulundu. Hanay, Konya'daki annesi ile telefonda konuşurken telefon aniden kesildi. Eve gelen polis kadının cesediyle karşılaştı. Hanay'ın vücudunda darp izine rastlanmazken, polis yalnız yaşayan kadının ölüm sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

CEYHAN TORLAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTelefon kesildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri