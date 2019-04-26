Telefon kesildi

Adana'da eşinden ayrılan Hülya Hanay, evinde ölü bulundu. Hanay, Konya'daki annesi ile telefonda konuşurken telefon aniden kesildi. Eve gelen polis kadının cesediyle karşılaştı. Hanay'ın vücudunda darp izine rastlanmazken, polis yalnız yaşayan kadının ölüm sebebini araştırmak için inceleme başlattı.
CEYHAN TORLAK
CEYHAN TORLAK
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