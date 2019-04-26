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  • 26.04.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 21:26

'da öğrencilerin gözleri önünde na kapıldılar

’ın Çorlu ilçesinde hayvan çiftliğinde koyun kırkma işlemi sırasında 11 kişi na kapıldı. İşçilerden (24) ölürken, 1’i ağır, 10 kişi yaralandı.

Çiftlikte can pazarı!

Olay, Çorlu'nun Şahbaz Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nce yürütülen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen, 'Yerli koyun ırklarının yapağı kalitesinin morfolojik- genetik karakterizasyonu ve tekstil giysi üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması' projesinin uygulaması için 30 kişilik öğrenci grubu çiftliğe geldi.

Özel firmaya ait 11 kişilik ekip tarafından koyun kırkma işleminin yapıldığı sırada çalışanlar aniden na kapıldı. Olayı gören öğrenci ve çiftlik çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yaralılardan durumu ağır olan , doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Tacikistan uyruklu Övez Begjikov'un hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz incelemelerde bulundu. Jandarma, çiftlik sahibi ile çalışanlarının ifadesine başvururken, soruşturmasını sürdürüyor.

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