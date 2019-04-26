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  • 26.04.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 19:50

Kapıkule'de 'Paskalya' yoğunluğu! Bulgarlar akın akın 'ye gelmeye başladı

Paskalya tatilini Edirne'de geçirmek isteyen Bulgarlar, 'ye gelmeye başladı. Personel kaydırması ve peron sayısının artırılması gibi önlemlere rağmen yoğun gelişler nedeniyle araç kuyrukları oluşuyor.

Tatilin ilk gününden itibaren Edirne'ye gelen Bulgar turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğun araç trafiği oluşturdu. Yaz aylarında gurbetçilerin gelişleri sırasında görülmeye alışık olunan manzaranın yaşandığı sınır kapısındaki yoğunluğun mağduriyete neden olmaması için gümrük yetkilileri ek önlemler aldı.

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