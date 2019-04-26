Tatilin ilk gününden itibaren Edirne'ye gelen Bulgar turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğun araç trafiği oluşturdu. Yaz aylarında gurbetçilerin gelişleri sırasında görülmeye alışık olunan manzaranın yaşandığı sınır kapısındaki yoğunluğun mağduriyete neden olmaması için gümrük yetkilileri ek önlemler aldı.