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  • 26.04.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 16:46

Son dakika: 'da Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki da : Yaralılar var

'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama sında bilinmeyen nedenle meydana geldi. Olayda yaralanan işçilerin hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama sında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürülürken, olayda yaralanan işçilerin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:




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