Borç-alacak meselesi kanlı bitti

Olay, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İstanbul Caddesi üzerindeki bir kuaför salonunda meydana geldi.

ÖNCE TAKİP ETTİ SONRA BIÇAKLADI

İddiaya göre Mehmet B., aralarında borç-alacak meselesi yüzünden daha önceden tartıştığı Nuran E.'yi bayan kuaförüne kadar takip etti. Mehmet B., kuaföre giren Nuran E.'ye bıçakla saldırdı. Bu sırada kuaförde bulunan müşteriler ve çalışanlar panikle kaçışırken, Mehmet B., Nuran E.'yi 3 yerinden bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet B.'yi gözaltına alırken, yaralı kadın ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.