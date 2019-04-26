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  • 27.04.2019 07:27
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 07:34

Borç-alacak meselesi kanlı bitti

’nın Orhangazi ilçesinde, iddiaya göre aralarında borç-alacak meselesi olan Mehmet B. (36), takip ettiği arkadaşı Nuran E.’yi (35), girdiği kuaförde 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Çalışanlar ile müşteriler büyük panik yaşarken, şüpheli gözaltına alındı.

Borç-alacak meselesi kanlı bitti

Olay, saat 18.00 sıralarında 'nın Orhangazi ilçesinde İstanbul Caddesi üzerindeki bir kuaför salonunda meydana geldi.

ÖNCE TAKİP ETTİ SONRA BIÇAKLADI
İddiaya göre Mehmet B., aralarında borç-alacak meselesi yüzünden daha önceden tartıştığı Nuran E.'yi bayan kuaförüne kadar takip etti. Mehmet B., kuaföre giren Nuran E.'ye bıçakla saldırdı. Bu sırada kuaförde bulunan müşteriler ve çalışanlar panikle kaçışırken, Mehmet B., Nuran E.'yi 3 yerinden bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet B.'yi gözaltına alırken, yaralı kadın ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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