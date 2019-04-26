Yangın, Pamukkale ilçesi Korucak mahallesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında gece saat 03.30'da henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangının hemen ardından bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su ve köpük ile yangına müdahale etmeye başladı.

PAMUKKALE TRAVERTENLERİNE YAKIN BİR BÖLGEDE

Yangın çıkan fabrika Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenlerine yakın bir bölgede yer alıyor. İtfaiye ekipleri tekstil üretimi yapılan ve satış mağazasının da bulunduğu fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri yaklaşık 2.5 saatten bu yana 20'nin üzerinde araçla müdahale ediyor.

Öte yandan, fabrika çalışanları içeride bulunan malzemeleri dışarı taşıyarak kurtarmaya çalıştı.



