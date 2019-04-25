Taksicinin örnek davranışı takdir topladı. Olay dün İstanbul'da yaşandı. Taksici Ertuğrul Duman, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Azeri uyruklu bir turisti taksisine aldı. Eminönü'nde bir otele bıraktı. Havalimanına geri dönerken, arka koltuktaki yaklaşık değeri 10 bin TL olan telefon ile içerisinde bin doların olduğu para kesesini gördü. 40 kilometre geldiği yolu geri dönüp bin doları ve telefonu sahibine teslim etti.

Duman, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan turist bir kadın, Eminönü'ne otele bıraktım. Otele bıraktıktan sonra arkada bir telefon olduğunu fark ettim. Avrasya Tüneli'nden Anadolu Yakası'na dönüyordum, o sırada fark edip Eminönü'ne geri döndüm. Allah'tan başka bir müşteri almamıştım arabaya. Telefonun yanında bin dolar gibi bir para da vardı. Eminönü'ne dönüp parayı ve telefonu teslim ettim. Kadın teşekkür etti ve bir meblağ da para teklif etti ama kabul etmedim, teşekkür ettim. Sonuçta insanlık vazifemizi yaptık" dedi.