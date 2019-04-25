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  • 25.04.2019 08:18
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 08:18

Evi ateşe verip kendisini içeri kapattı!

'da annesiyle kavga eden Ferhat Ç. isimli vatandaş, oturduğu evi ateşe verip kendisini içeri kapattı. İtfaiye erlerinin yanan evin avlusunda bulduğu, dumandan etkilenen Ferhat Ç., hastaneye kaldırıldı.

Evi ateşe verip kendisini içeri kapattı!

'da kavga ettiği annesine öfkelenen Ferhat Ç., evini yakıp, kendisini içeriye kapattı. İtfaiye erlerinin yanan evin avlusunda bulduğu, dumandan etkilenen Ferhat Ç., hastaneye kaldırıldı.



Merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde oturan Ferhat Ç., akşam saatlerinde birlikte yaşadığı annesiyle bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavganın ardından evden ayrılan Ferhat Ç., gece yarısı sıralarında eve döndüğünde, yine annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından annesi bir yakınlarının evine gitti.



Ferhat Ç., saat 03.00 sıralarında oturdukları tek katlı müstakil evi, salona benzin döküp, ateşe verdi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi, yanan evin içinde olduğu belirlenen Ferhat Ç.'yi çıkartmak uzun süre dil döktü. Polislerin çağrılarına cevap vermeyen Ferhat Ç., alevlere müdahale eden itfaiye erleri tarafından evin avlusunda bulundu. Ferhat Ç.'nin dumandan etkilendiği belirlendi.



GAZETECİLERE SALDIRDI
İtfaiye erlerinin koluna girerek evden çıkarttığı Ferhat Ç., ambulansa götürüldüğü sırada görüntü alan gazetecilere saldırdı. Güçlükle kontrol edilen Ferhat Ç., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ferhat Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen da evde büyük çaplı zarar meydana geldi.

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