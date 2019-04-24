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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 07:11

'den son dakika tahminleri! Bugün hava nasıl olacak?

25 Nisan 2019 Perşembe son dakika tahminleri... Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan yeni tahminlere göre, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Isparta çevreleri hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Nisan 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Isparta çevreleri hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, bu gece saatlerine kadar Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ege ile Batı Akdeniz'de güney diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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