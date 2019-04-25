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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 09:20

– 25 Nisan 2019 Perşembe

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 25 Nisan Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

İşinizde yetkili kişilerle tartışmak size faydadan çok zarar getirebilir bu yüzden dikkatli olmanızda ve sinirlerinize hakim olmanızda fayda var. Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli ve agresif olabilirsiniz. Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Sorunlarla karşılaşmayacağın güzel bir gün. Yatırımlarının karşılığını aldığını fark ederek yeni fikirlere yönlenebilirsin.

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