KOÇ:

İşinizde yetkili kişilerle tartışmak size faydadan çok zarar getirebilir bu yüzden dikkatli olmanızda ve sinirlerinize hakim olmanızda fayda var. Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli ve agresif olabilirsiniz. Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Sorunlarla karşılaşmayacağın güzel bir gün. Yatırımlarının karşılığını aldığını fark ederek yeni fikirlere yönlenebilirsin.