Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Yarışma öncesi birçok kişi ipucu sorusunu merak ediyordu. Hadi ipucu sorusu sosyal medya hesaplarından açıklandı. Hadi'den yapılan açıklamada ipucu sorusu özetle, "TRT Haber'de Doğadaki İnsan programının sunucusu kimdir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 25 Nisan Hadi ipucu cevabı...

25 NİSAN HADİ İPUCU CEVABI

Soru: Bugünkü ipucumuz TRT Haber'de "Doğadaki İnsan" isimli belgesel dizilerinde yer alan doğa bilimcimiz ile ilgili sevgili hadiciler. Bu programlarda, doğada nasıl hayatta kalınacağına dair eğitici bilgiler veren sunucumuz, insan neslinin gittikçe doğadan uzaklaşması, şehirleşme ve beraberinde gelen hastalıklar gibi konulara da değiniyor. Bu sunucunun ismini bilenler?

Cevap: SERDAR KILIÇ

DOĞADAKİ İNSAN PROGRAMI HAKKINDA

Serdar Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Doğadaki İnsan, doğa ve insan arasında binlerce yıldır kurulmuş olan güçlü bağın, son çağda kopmaya başlaması ve insan neslinin gittikçe doğadan uzaklaşması, şehirleşme ve beraberinde gelen hastalıklarımız… Serdar Kılıç, programında sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmemiz için yeniden doğayla kucaklaşmamız gerektiğini anlatıyor.

Programda, doğadaki insanın bulunduğu coğrafyaya göre nasıl farklı şekillerde yaşam mücadelesi verdiğine ve doğaya nasıl uyum sağladığına tanıklık edeceksiniz.