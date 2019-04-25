Hadi'nin ipucu sorusu için meraklı bekleyiş sona erdi. Hadi'den yapılan açıklamada özetle, "Assassins Creed Origins oyununun konusu nerede geçiyor?" paylaşımı yapıldı. İşte 25 Nisan Hadi Gamer ipucu sorusunun yanıtı...

25 NİSAN HADİ GAMER İPUCU SORUSU

Soru: Bugünkü ipucumuz oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Assassins Creed: Origins ile alakalı sevgili hadiciler. Bu modda oyuncular savaş, öykü ya da zaman kısıtlaması olmadan bir ülkenin interaktif 3D rekreasyonunda dolaşabiliyor. İskenderiye'den Memphis'e, Nil Deltası'ndan Büyük Kum Denizi'ne, Giza Platosu'ndan Faiyum Oasis'e kadar bir çok yeri gezmekle kalmayan oyuncular, aynı zamanda küratörler eşliğinde bilgi sahibi de oluyor. Sizce bu oyunun konusu nerede geçiyor?

Cevap: ANTİK MISIR

ASSASSİNS CREED ORİGİNS HAKKINDA

Assassin Creed Origins, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera video oyunudur. Assassin's Creed serisinin 10. büyük taksiti ve 2015 Assassin's Creed Syndicate'in halefidir.