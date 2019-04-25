Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.04.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 21:18

25 Nisan ! 'da haftanın kazanan numaraları açıklandı

Perşembe günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 'da haftanın kazanan numaraları açıklandı. Noter huzurunda saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 25 Nisan belli oldu.

25 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı

'da haftanın kazanan numaraları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta perşembe günleri çekilen Süper Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları saat 21.15'te belli oldu. Milli Piyango İdaresi 25 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o bu haftanın kazanan numaraları...

25 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 1 - 32 - 43 - 42 - 44 - 51

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri25 Nisan Süper Loto sonuçları! Süper Loto'da haftanın kazanan numaraları açıklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri