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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak? 25 Nisan 2019 hava durumu

25.04.2019 09:38

25 Nisan 2019 Perşembe son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan yeni tahminlere göre, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Isparta çevreleri hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Nisan 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...


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