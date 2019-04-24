Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın popülerliği son yıllarda daha çok artmaya başladı. Peri Bacaları'nın ve gün doğumunda havaya yükselen balonların eşsiz görüntüsünü gören turistler ülkemize aktı. Gelenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da vardı. Turizmin yükselen değeri Kapadokya, şimdi de dünyanın en güzel 25 noktası arasında yer aldı. Listenin devamında ise şu bölgeler vardı: "Bindi Ormanı, Uganda. Samburu, Kenya. Toubkal Dağı, Fas. Zhangjiajie Parkı, Çin. Ha Long, Vietnam. El Nido, Filipinler. Rotorua, Yeni Zelanda. Kata Tjuta, Avustralya. Maldivler. Petra, Ürdün. Atacama Çölü ve Şili.





'DOLULUK ORANI TAVAN YAPTI'

Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması, Kapadokya bölgesinde rezervasyon yoğunluğuna neden oldu. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, "Kapadokya'da erken rezervasyon dönemi bitti. Acil rezervasyon dönemi başladı. Doluluk yüzde 100'e yaklaştı" dedi.





HERKES GÖRMELİ

ABD'li model ve sosyal medya fenomeni Amanda Cerny de geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelmişti. Seksi yıldız İstanbul'dan sonra Kapadokya'yı gezmişti. Burada çektirdiği enfes kareleri sosyal medya hesabından paylaşıp, herkesin Kapadokya'yı görmesi gerektiğini söylemişti.

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Bella Hadid de bir markanın özel fotoğraf çekimi için geçen ay Kapadokya'daydı.





İŞTE GEZİLECEK YERLER

Ihlara Vadisi

Narlıgöl Krater Gölü

Üç Güzeller Peribacaları

Güvercinlik Vadisi

Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi

Paşabağ Peribacaları