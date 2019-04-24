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Dünyanın en güzel 25 yeri arasında da yer aldı

Dünyanın en güzel 25 yeri açıklandı. in yükselen değeri da listede yer aldı.

Dünya harikası

Türkiye'nin en önemli merkezlerinden Kapadokya'nın popülerliği son yıllarda daha çok artmaya başladı. Peri Bacaları'nın ve gün doğumunda havaya yükselen balonların eşsiz görüntüsünü gören turistler ülkemize aktı. Gelenler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da vardı. Turizmin yükselen değeri , şimdi de dünyanın en güzel 25 noktası arasında yer aldı. Listenin devamında ise şu bölgeler vardı: "Bindi Ormanı, Uganda. Samburu, Kenya. Toubkal Dağı, Fas. Zhangjiajie Parkı, Çin. Ha Long, Vietnam. El Nido, Filipinler. Rotorua, . Kata Tjuta, Avustralya. Maldivler. Petra, Ürdün. Atacama Çölü ve Şili.



'DOLULUK ORANI TAVAN YAPTI'
Öte yandan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması, Kapadokya bölgesinde rezervasyon yoğunluğuna neden oldu. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, "Kapadokya'da erken rezervasyon dönemi bitti. Acil rezervasyon dönemi başladı. Doluluk yüzde 100'e yaklaştı" dedi.



HERKES GÖRMELİ
ABD'li model ve fenomeni Amanda Cerny de geçtiğimiz aylarda 'ye gelmişti. Seksi yıldız İstanbul'dan sonra Kapadokya'yı gezmişti. Burada çektirdiği enfes kareleri sosyal medya hesabından paylaşıp, herkesin Kapadokya'yı görmesi gerektiğini söylemişti.
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı ve Bella Hadid de bir markanın özel fotoğraf çekimi için geçen ay Kapadokya'daydı.



İŞTE GEZİLECEK YERLER
Ihlara Vadisi
Narlıgöl Krater Gölü
Üç Güzeller Peribacaları
Güvercinlik Vadisi
Müzesi
Paşabağ Peribacaları

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