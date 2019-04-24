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’da bıçakla kendisine zarar veren genç paniğe neden oldu

’da bıçakla kendisine zarar veren genç, paniğe neden oldu. Polis, sözle ikna olmayan gence ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

Tazyikli ikna

Seyhan'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Y., apartmanın bahçesine girdi. Elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başlayan genci görenler, polise haber verdi. Polis, Caner Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

KIZ MESELESİ
Sonuç alamayınca olay yerine itfaiye ekibi istedi. İtfaiye görevlileri, Caner Y.'ye sıktı. Polis ise biber gazı sıkarak, genci etkisiz hale getirdi. meselesi yüzünden isyan eden ve "Gözüm var, gönlüm var, niyetim var" diyen Caner Y., daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

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