Seyhan'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Caner Y., apartmanın bahçesine girdi. Elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başlayan genci görenler, polise haber verdi. Polis, Caner Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

KIZ MESELESİ

Sonuç alamayınca olay yerine itfaiye ekibi istedi. İtfaiye görevlileri, Caner Y.'ye tazyikli su sıktı. Polis ise biber gazı sıkarak, genci etkisiz hale getirdi. Kız meselesi yüzünden isyan eden ve "Gözüm var, gönlüm var, niyetim var" diyen Caner Y., daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.