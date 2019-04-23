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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 07:10

'den Marmara için son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Nisan 2019

24 Nisan 2019 Çarşamba son dakika tahminleri... Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan yeni tahminlere göre, Marmara Bölgesi için öğle saatlerine kadar "yağış uyarısı" yapıldı. Yayınlanan tahminlerde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının da etkili olacağı vurgulandı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte tahminleri...

Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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