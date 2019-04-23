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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 07:29

Emniyeti'nde büyük panik

Emniyet Genel Müdürlüğünün 7'nci katında çıkan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara Emniyeti'nde büyük panik

Emniyet Genel Müdürlüğünün 7. Katında çıkan yoğun dumana itfaiye ekipleri müdahale etti.
nün Çankaya İlçesi Dikmen Caddesi üzerinde bulunan binasının 7. Katında çıkan paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra itfaiye, Başkentgaz ve 112 Acil Servis ekibi de sevk edildi. İtfaiye erlerinin, binanın 7. katından çıkarak içeriden yoğun dumana müdahale etmesiyle durum kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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