Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 24 Nisan 2019 hava durumu 24.04.2019 09:36

24 Nisan 2019 Çarşamba son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan yeni tahminlere göre, Marmara Bölgesi için öğle saatlerine kadar "yağış uyarısı" yapıldı. Yayınlanan tahminlerde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının da etkili olacağı vurgulandı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte 24 Nisan 2019 hava durumu tahminleri...