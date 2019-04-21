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  • 21.04.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 09:26

ye binen genç kadına şoku!

'da bir eğlence mekânından çıktıktan sonra ye binen Y.S., şoför Fatih K.'nin kendisine tevacüz ettiğini iddia etti. Taksici tutuklandı.

Taksiye binen genç kadına tecavüz şoku!

32 yaşındaki genç kadın ifadesinde saat 01.00 sıralarında bindiği de şoför Fatih K.'nin kendisine ettiğini anlattı. Genç kadın şoförün daha sonra kendisini araçtan attığını, cep telefonu, cüzdan ve paralarını da gasp ettiğini bildirdi. Başka bir ticari taksiyle Fatih K.'yi takip ettiğini ancak yakalayamadığını belirten Y.S., Beyoğlu Emniyeti'ne gidip taksiciden şikâyetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI
Kamera kayıtlarından Fatih K.'nin aracına bindiği belirlenen kadının tecavüz sonrası başka bir ticari taksiyle aracı takip ettiği de kameralardan tespit edildi. Şüpheli Fatih K. tutuklandı. Taksici suçlamaları reddetti. Tutuklu yargılanan taksici hakkında 'basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralayarak cebir kullanmak suretiyle ve cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.

Fatih K.'nin ayrıca 'Nitelikli cinsel saldırı' 'Nitelikli yağma' suçunu işlediği ifade edildi. Taksici 'nde hâkim karşısına çıkacak.

SABAH

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