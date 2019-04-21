Taksiye binen genç kadına tecavüz şoku!

32 yaşındaki genç kadın ifadesinde saat 01.00 sıralarında bindiği takside şoför Fatih K.'nin kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Genç kadın şoförün daha sonra kendisini araçtan attığını, cep telefonu, cüzdan ve paralarını da gasp ettiğini bildirdi. Başka bir ticari taksiyle Fatih K.'yi takip ettiğini ancak yakalayamadığını belirten Y.S., Beyoğlu Emniyeti'ne gidip taksiciden şikâyetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI

Kamera kayıtlarından Fatih K.'nin aracına bindiği belirlenen kadının tecavüz sonrası başka bir ticari taksiyle aracı takip ettiği de kameralardan tespit edildi. Şüpheli Fatih K. tutuklandı. Taksici suçlamaları reddetti. Tutuklu yargılanan taksici hakkında 'basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralayarak cebir kullanmak suretiyle ve cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.

Fatih K.'nin ayrıca 'Nitelikli cinsel saldırı' 'Nitelikli yağma' suçunu işlediği ifade edildi. Taksici Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

SABAH