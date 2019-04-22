Adana'da kontrolden çıkan otomobilin, yaklaşık 40 metre taklalar atarak sürüklenmesi sırasında araçtan fırlayan sürücü Sami K., ağır yaralandı.



Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü yakınında meydana geldi. Sami K.'nın kullandığı 38 RL 330 plakalı otomobil, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol dışına geçerek yaklaşık 40 metre takla attı. Bu sırada otomobildenfırlayan sürücü Sami K., ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yol kenarında yaralı olarak yatan Sami K., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Sami K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.