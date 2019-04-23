23 Nisan 2019 Salı son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan değerlendirmede, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde havanın hafif yağışlı olacağı bildirildi. Doğu Anadolu'da bazı iller için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Nisan 2019 Salı günü hava durumu...
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Nisan 2019 hava durumu23.04.2019 09:38
- Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Nisan 2019 hava durumu
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