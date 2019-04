Korkuyorsanız yardım isteyin

Eşim sinirlendiğinde başka biri oluyor, çocuklarım için de korkuyorum. Boşanmak istediğimi söyledim. Ne yapabilirim?

Eşinizin size ve çocuklarınıza karşı tutumları sizi korkutabilir, haklısınız. Dik duruş sergileyerek, haklarınızı düşünerek ve doğru davranışları yaparak gücünüzü koruyabilirsiniz. Kendinizi ve çocuklarınızı düşünerek bir karara varabilmelisiniz. Evliliklerde bazı duygular ve en önemlisi saygı bitmişse ne yazık ki elden bir şey gelmiyor. Fakat bazı durumlarda, özellikle alkol ya da madde kullanımı kişileri ayrı bir boyuta taşır. Ya da gerçekten asabiyet sorunu olan kişinin psikolojik olarak hastalık tanısı mevcuttur, işte bu durumda can güvenliğini düşünmelisiniz. Hukuk sistemimizde sizi ve çocuklarınızı güvende tutacak olan çeşitli tedbirler mevcuttur. Evden uzaklaştırma cezası olabilir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında evden uzaklaştırma, iletişim araçları ile rahatsız etmeme gibi tedbirler aldırabilir, Sosyal Politikalar Bakanlığı hatlarını arayabilir, kolluk kuvvetlerinden yardım isteyebilirsiniz.



MOBBINGE TAZMİNAT

İşyerinde mobbinge maruz bırakılıyorum. Yıldırma politikası olabilir mi?

İşçiye işyerinde yapılan psikolojik baskı, kişileri yaralayıcı ve yıpratıcı olabilir. İşyerinde huzurunuzu bozacak, iş ya da kişisel haklarınızda taciz boyutuna ulaşacak her durum mobing değildir. İşyerinde sürekli ve istikrarlı bir şekilde psikolojik ya da fiziksel bir zorlama yapılıyor ve bu yolla işinizi bırakmanız isteniyorsa, bu uygulama mobbingdir. Yani işverenin ya da amirlerin size karşı yapmış olduğu her olumsuz kaba kırıcı davranış mobbing değildir. Elbette bu olumsuz davranışlar nedeniyle de iş akdini haklı veya geçerli nedenle fesh etme hakkınız bulunmaktadır. Fakat bir davranışın mobbing olarak değerlendirilebilmesi için olumsuz davranışın sürekli olması ve işten istifa etmenizi sağlamak amacı ile yapılması gerekir. Böyle bir durum nedeniyle istifa etmek zorunda bırakılan işçi mahkemeye başvurarak yasal haklarının kendisine ödenmesini talep edebileceği gibi, ayrıca bir nevi manevi tazminat niteliğinde olan mobbing tazminatının da kendisine ödenmesini talep edebilir. Ayrıca iş bu davranışlar Türk Ceza Kanunu açısından da suç teşkil edebilir ve suç duyurusunda bulunarak cezalandırılmasını talep edebilirsiniz.



YALAN REKLAMI ŞİKAYET EDİN

'Bir ayda yabancı dil öğretiyoruz!' şeklinde reklamlar var. Yalan reklamın cezası var mıdır?

GERÇEĞE uygun düşmeyecek, kişilerin maddi ve manevi olarak durumunu zarara uğratacak her durum tehlikelidir. Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise tüketicilerin şikayetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir. Dikkatli bir kullanıcı ve alıcı olmak ise bu noktada önem taşımaktadır.



