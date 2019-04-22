Asfalt 'yağ'ladı be!

Bursa'da dün meydana gelen kazada, Serkan Bozkurt'un kullandığı zeytinyağı yüklü TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, dorsedeki yaklaşık 20 ton zeytinyağı, yola döküldü. Ağır yaralanan Bozkurt,sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yol, dökülen zeytinyağı ve devrilen TIR nedeniyle trafiğe kapandı. Ekiplerin temizleme ve aracı kaldırma çalışması sonucu yol, 3 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Feci kaza sonra ortalık adeta savaş alanına döndü.