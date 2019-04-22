İzmir'de Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın 4 yaşındaki kızı Öykü Arin'e geçtiğimiz yıl Kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konuldu. Küçük kıza ilik bulmak için başlatılan kampanya ülke sınırlarını aştı. Arin'e annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından annenin kızıyla birlikte hastane odasında sosyal medya hesabından 'Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız' paylaşımı duygulandırdı.
4 yaşındaki Öykü Arin'e geçtiğimiz yıl löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konuldu.
4 yaşındaki Öykü Arin'e geçtiğimiz yıl löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konuldu.
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