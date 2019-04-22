23 Nisan'da bankalar, noter, PTT ve kargolar kapalı mı, açık mı? İşte çalışma saatleri...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar bu nedenle hangi kurum ve kuruluşların kapalı olacağını araştırıyor. Resmi tatil dolayısıyla 23 Nisan'da bankalar, noter, PTT ve kargolar kapalı mı, açık mı sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor.

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar ulusal bayramlarda kapalı oluyor. Yani 23 Nisan Salı günü tüm bankalar kapalı olacak.

23 NİSAN'DA PTT KAPALI MI?

23 Nisan resmi tatil olduğundan yurt genelinde tüm PTT şubeleri o gün kapalı olur. PTT şubelerinde işlem yapması gereken vatandaşlar 24 Nisan Çarşamba gününü bekleyecek.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

Tıpkı bankalarda olduğu gibi eczaneler de Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler yarın yani 23 Nisan Salı günü kapalı olacak. Öte yandan acil servisler dışında devlet hastanelerinin poliklinik kesimleri de kapalı olacak.

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması noterin resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla salı günü noterler kapalı olacak. Noter satışları ve tasdik işlemleri ise yine haftanın ilk iş günü olan 24 Nisan Çarşamba günü yapılabilecek.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.