23 Nisan Salı günü havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Birçok kişi 23 Nisan hava durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 23 Nisan'da hava nasıl olacak? Haberimizde Meteoroloji tarafından 23 Nisan hava durumu tahminlerini derledik.

23 NİSAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Tokat, Ordu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA SICAKLIKLARI

İSTANBUL 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 0°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 11°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BURSA 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ADANA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı