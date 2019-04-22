23 Nisan Salı günü havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Birçok kişi 23 Nisan hava durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 23 Nisan'da hava nasıl olacak? Haberimizde Meteoroloji tarafından 23 Nisan hava durumu tahminlerini derledik.
23 NİSAN'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Tokat, Ordu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON TEHLİKESİ
Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
BAZI İLLERİMİZDE HAVA SICAKLIKLARI
İSTANBUL 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 0°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 11°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
BURSA 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ADANA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı
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