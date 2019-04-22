24 Nisan Çarşamba okullar tatil mi, tatil olacak mı? 24 Nisan için MEB açıklaması var mı? 23 Nisan kaç gün tatil?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk ve dünya çocuklarına armağan etti. 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı'nda eğitime bir gün ara verilecek. Öğrenci ve veliler şimdi merakla "24 Nisan'da okullar tatil mi?" sorusuna yaınt arıyor.

24 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Lise, ortaokul, ve ilkokulda öğrenimlerine devam eden öğrenciler 23 Nisan'da tatil yapacak. 23 Nisan resmi tatil olduğu için ülke genelinde tüm okullarda ve kamu dairelerinde işbaşı yapılmayacak.

23 NİSAN TARİHÇESİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.