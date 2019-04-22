KOÇ:

Kendinizi tam istediğiniz gibi ifade edebilecek, arzularınız hususunda çalışacak cesareti bulabileceksiniz. Keyfiniz yerinde olacak, aşk sizinle olacak.

Ay'ın bulunduğu konum, meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Arkadaşlarınız, ev değiştirme sorunları için sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler. Kolları sıvayın. Gün içerisinde bazı konularda sürekli fikir değiştirebilirsin. Aklının karışmasının sebebi ise geleceğe dair düşüncelerin.