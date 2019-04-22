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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 09:17

Günlük – 22 Nisan 2019 Pazartesi

Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 22 Nisan Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Kendinizi tam istediğiniz gibi ifade edebilecek, arzularınız hususunda çalışacak cesareti bulabileceksiniz. Keyfiniz yerinde olacak, aşk sizinle olacak.
Ay'ın bulunduğu konum, meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Arkadaşlarınız, ev değiştirme sorunları için sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler. Kolları sıvayın. Gün içerisinde bazı konularda sürekli fikir değiştirebilirsin. Aklının karışmasının sebebi ise geleceğe dair düşüncelerin.

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