Paskalya Bayramı nedir? Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekleri olan Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya Bayramı'nda ne yapılır? Paskalya Bayramı kimler tarafından ne için kutlanır? İşte Paskalya Bayramı ile ilgili ayrıntılar...

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya Hıristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olarak görülmektedir. Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır.

Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir.

Dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır.

Bunlar arasında en yaygını çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye edilmesidir.

Paskalya'nın en bilinen kültürel sembolü, paskalya yumurtalarıdır.

Paskalya yumurtalarının en büyük özelliği, birbirinden renkli desenlerle boyanmasıdır.

PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANMAKTADIR?

Kiliselerde düzenlenen Paskalya ayinleri haricinde kutlanan ülkeye göre çeşitli kutlama türleri bulunmaktadır. Paskalya Bayramı'nda en yaygın olan kutlama biçimi, vatandaşların birbirine çikolatadan yaıplmış Paskalya tavşanı veya Paskalya yumurtası hediye etmesidir.

Hristiyan vatandaşların kutsal saydığı Paskalya Bayramı'nda vatandaşlar evlerinde özel çörekler yapar, haşladıkları yumurtaları rengarenk boyar, mumlar yakılır ve dualar okunmaktadır.