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  • 21.04.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 09:44

– 21 Nisan 2019 Pazar

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 21 Nisan Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Ikili ilişkilerde sözünüzün geçmesini isteyeceksiniz bu uğurda biraz fazla atılım yapabilirsiniz. Kontrolcü olmak yerine saygı beklemek en hayırlısı olacaktır. Bugün partnerinizle sürekli benlik savaşı içindesiniz. Karşılıklı yaptığınız tartışmalarda, kayda değer bir sebep yok. Olaylar, istediğiniz gibi gelişmediği zaman, belli etmeseniz de, aklınız oralarda takılı kalıyor. İş yaşantınıza duygularınızı karıştırmamalısınız. Sonunda üzülen hep siz oluyorsunuz...

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