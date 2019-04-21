KOÇ:
Ikili ilişkilerde sözünüzün geçmesini isteyeceksiniz bu uğurda biraz fazla atılım yapabilirsiniz. Kontrolcü olmak yerine saygı beklemek en hayırlısı olacaktır. Bugün partnerinizle sürekli benlik savaşı içindesiniz. Karşılıklı yaptığınız tartışmalarda, kayda değer bir sebep yok. Olaylar, istediğiniz gibi gelişmediği zaman, belli etmeseniz de, aklınız oralarda takılı kalıyor. İş yaşantınıza duygularınızı karıştırmamalısınız. Sonunda üzülen hep siz oluyorsunuz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.