KOÇ:

Ikili ilişkilerde sözünüzün geçmesini isteyeceksiniz bu uğurda biraz fazla atılım yapabilirsiniz. Kontrolcü olmak yerine saygı beklemek en hayırlısı olacaktır. Bugün partnerinizle sürekli benlik savaşı içindesiniz. Karşılıklı yaptığınız tartışmalarda, kayda değer bir sebep yok. Olaylar, istediğiniz gibi gelişmediği zaman, belli etmeseniz de, aklınız oralarda takılı kalıyor. İş yaşantınıza duygularınızı karıştırmamalısınız. Sonunda üzülen hep siz oluyorsunuz...