Alınan bilgiye göre, Göcek Mahallesi Bengüş mevkisindeki balıkçı barınağında bağlı olan "Junior Kalyon" isimli özel teknede oynayan Zehra Dilay Durmuş (14), dengesini kaybederek teknenin korkuluk demirlerinin üzerine düştü.
Karnına korkuluk demiri batan Durmuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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