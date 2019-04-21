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  • 21.04.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 22:35

de karnına batan çocuk yaralandı

'nın Fethiye ilçesinde de oynadığı sırada düşen ve karnına batan çocuk yaralandı.

Teknede feci olay! Korkuluk demiri...

Alınan bilgiye göre, Göcek Mahallesi Bengüş mevkisindeki balıkçı barınağında bağlı olan "Junior Kalyon" isimli özel de oynayan Zehra Dilay Durmuş (14), dengesini kaybederek teknenin korkuluk demirlerinin üzerine düştü.

Karnına batan Durmuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


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