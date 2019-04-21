Google'ın 22 Nisan tarihindeki Dünya Günü Doodle'ı insanların dikkatini çekti. Doodle'da "Dünya Günü Kutlu Olsun 2019!" şeklinde bir metin yer alıyor. Doodle'ı gören vatandaşlar 22 Nisan Dünya Günü nedir, Dünya Günü ne demek sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Dünya Günü'ne dair merak edilen detaylar...

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

İlk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır

GOOGLE DÜNYA GÜNÜ'NÜ DOODLE'A TAŞIDI

İlk kez 1970 yılında kutlanmaya başlayan ve o günden bu yana çevresel tehlikelere dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan tarihinde çeşitli etkinlik ve konferanslar düzenlenerek hatırlanan Dünya Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı.