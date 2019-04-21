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  • 21.04.2019 22:03
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 22:03

'in Buca ilçesinde vahşice öldürülen genç kızın zanlısı teslim oldu

'in Buca ilçesinde eski kız arkadaşını evinde silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı polise teslim oldu.

Genç kız vahşice öldürülmüştü! Flaş gelişme...

Alınan bilgiye göre, 'nun (18), dün 'ndeki evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Katil zanlısı olarak aranan genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Zanlı, Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?
Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, genç kızın oturduğu eve gitmiş ve kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Eve giren ekipler, Tutucu'yu tabancayla vurulmuş olarak kanlar içerisinde bulmuş Tutucu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Dilan'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Babası Mehmet Ali Tutucu'nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen genç kızın cinayet zanlısının yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.

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