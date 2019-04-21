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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 08:13

'den 12 ile son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan 2019

22 Nisan 2019 Pazartesi son dakika tahminleri... Genel Müdürlüğü tarafından 12 ile yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinde havanın yağışlı olacağı tahmini yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte tahminleri...

Meteoroloji'den 12 ile son dakika yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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