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  • 22.04.2019 05:09
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 05:09

Evden gelen sesler vahşeti ortaya çıkardı! Anne ve oğlu...

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki bir evde bıçaklı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu ağır yaralandı.

Evden gelen sesler vahşeti ortaya çıkardı!

İlçenin Kaledibi Mahallesin'deki evde oturan Gülsüm Taş (61) ve birlikte yaşadığı oğlu Cafer Taş (30), henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vatandaşlar, evden gelen sesler üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen polis ve sağlık ekiplerince yaralı olarak bulunan anne oğul, evdeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bu kişilerden annenin hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadığı, ağır yaralanan oğlunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Evde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

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