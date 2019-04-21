Bursa'da define bulmak için mağaraya giren 8 kişi, önceki gün kuyuyu kazmaya başladı. Grup 30 metre derinlikte mahsur kaldı. Mümin Sarıdoğan (60), kurtarılamadı. Mümin Sarıdoğan'ın oğlu Halil Sarıdoğan (39) ile Ömer Kocaekşi (35), Recep Er (58), Güney Kırbaş (46), Nihat Erden (48) ve Adem Makara (45) tedaviye alındı. Gözcülük yapahn 4 kişi, 'eşkıyanın hazinesi'nin söylentisi üzerine kaçak kazının yapıldığını söyledi.

*Definecilerin üzerinden mağaranın planı da çıktı.