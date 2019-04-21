Furkan’dan haber yok!

Erzurum'da 4 yaşındaki Furkan Yiğit, 17 Nisan'da ortadan kayboldu. Köylüler çocuğu bulmak için seferber oldu. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalınca, aile bu kez jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatıldı. 4 gündür aranan küçük Furkan'a ait herhangi bir ize şu ana kadar ulaşılamadı. Acılı aile bir an önce çocuklarının bulunmasını isterken, arama çalışmaları sürüyor.