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Furkan’dan haber yok!

Furkan’dan haber yok!

Erzurum'da 4 yaşındaki Furkan Yiğit, 17 Nisan'da ortadan kayboldu. Köylüler çocuğu bulmak için seferber oldu. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalınca, aile bu kez jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatıldı. 4 gündür aranan küçük Furkan'a ait herhangi bir ize şu ana kadar ulaşılamadı. Acılı aile bir an önce çocuklarının bulunmasını isterken, arama çalışmaları sürüyor.

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