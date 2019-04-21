Gözünün nuru gitti!

Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti. Üzücü olay dün Eskişehir'de meydana geldi. Mehmet Özer, perşembe günü sigara içmek için 3'üncü kattaki evlerinin balkona çıktı. Peşinden gelen kızı 2 yaşındaki Nisa Nur, bir anda balkondan düştü. Ağır yaralanan küçük kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Nisa Nur'un cenazesi dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.



*2 yaşındaki Nisa Nur, babasının bir anlık dalgınlığının ardından balkona çıktı. Metrelerce yükseklikten düşerek can verdi.