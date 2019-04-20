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  • 20.04.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 09:14

Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan !

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Elazığ'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () son lerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem saat 04.39 sıralarında 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 6.97 km derinliğinde meydana gelen deprem bazı bölgelerden hissedildi.
Elazığ'da iki hafta önce yaşanan 5.2'lik depremin ardından şuana kadar 1 ile 4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

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