Türkiye'den Almanya'ya yolcu taşıyan otobüsün altındaki gizli bölmeye kaçak olarak binen iki kişiden birisi yolda donarak can verdi, diğeri ölmek üzereyken bulundu. Macaristan sınırı içinde cesedi bulunan genci taşıyan otobüs şoförleri, gözaltına alındı.

OTOBÜSE GİZLİCE BİNMİŞLER

İncelemede iki gencin otobüse gizlice bindiği tespit edilince şoförler serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Almanya'ya gitmek üzere özel bir yolcu taşıma şirketinin otobüsü Bayrampaşa otogarında bekliyordu. Hareket saati gelen otobüs, yolcularını aldıktan sonra yola çıktı. Otobüs, bir süre sonra vardığı Macaristan sınırı içinde mola verdi. Mola sırasında aracın motor bölümünden sesler geldiğini duyan şoför, aracın altını kontrol ettiğinde buradaki bölmede iki şahsın olduğunu fark etti. Aracın altında donarak ölen bir şahıs ve donmak üzere olan şahıs olduğunu tespit eden şoförler, Macar polisine haber verdi.

ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen İtfaiye yardımıyla araç kaldırıldı ve şahıslar aracın altından çıkartıldı. Olayla ilgili Macar polisi tarafından soruşturma başlatılıp, otobüsü kullanan şoförler gözaltına alındı. Şoförlerin bağlı olduğu şirket yetkilileri söz konusu durumdan haberdar edildi. Tercüman aracılığıyla ifadesine başvurulan şoförler, şahıslardan haberleri olmadığını kaydetti. Yetkililer, otobüsün hareket etmeden kısa süre önce iki yolcunun kaçak olarak aracın altına girdiğini ve buradaki bölümde yolculuk yaptığını gösteren güvenlik kameralarını Macar polisine gönderdi. Güvenlik görüntüleri sonrası şahısların istek ve iradeleriyle aracına bindiği tespit edildi ve iki şoför serbest bırakıldı. Macar polisi, şoförler hakkında insan kaçaklığına yardım etme suçundan hazırladığı dosyayı Türkiye'ye gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şoförler hakkında soruşturma başlatıldı.

SABAH