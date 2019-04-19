Yangın, Haliç'te sabah saat 05.00 sıralarında Alibeyköy sahilindeki iskeleye halatla bağlı olan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kafe olarak kullanıldığı öğrenilen teknenin yandığını gören güvenlik görevlisi durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada teknedeki yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki bir başka tekneye sıçradı.