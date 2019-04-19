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  • 20.04.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 07:27

'te 2 tekne alev alev yandı

Alibeyköy sahilinde iskeleye bağlı olan ve kafe olarak kullanılan 2 tekne sabah saatlerinde yandı. Teknelerdeki itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası her iki tekne de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Haliç'te sabah saat 05.00 sıralarında Alibeyköy sahilindeki iskeleye halatla bağlı olan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kafe olarak kullanıldığı öğrenilen teknenin yandığını gören güvenlik görevlisi durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada teknedeki yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki bir başka tekneye sıçradı.

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