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İçkide ilaç olup olmadığını ölçen bileklik satışa sunuldu

Almanya’da genç kadın, arkadaşının tecavüze uğramasının ardından işe koyuldu. İçkiye ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik geliştirip satışa sundu!

Bileğine sağlık!

Taktığı kişinin içkisine ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik satışa sunuldu. Bilekliğin mimarı, Almanya'da Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi gören genç bir kadın. 25 yaşındaki Kim Eisenmann, geçen yaz arkadaşlarıyla bir festivale gitti. Bir gün sonra arkadaşının, içkisine ilaç atıldıktan sonra tecavüze uğradığını öğrendi. Bunun üzerine, Xantus Drinkcheck adlı bilekliği tasarlamaya karar verdi.


Kim Eisenmann, geliştirdiği bileklikle dünyaya adını duyurdu.

GENÇLERİN EN BÜYÜK SORUNU
Einsenmann, "İçkiye ilaç karıştırmanın en büyük sorunu. Tehlikenin farkına vardım. Gece dışarı çıkarken bilekliği takıyorum" dedi. Bilekliği kullanmak isteyenler önce içkilerini karıştırıyor. Bilekliğin üzerine birkaç damla damlatarak, bekliyorlar. Test alanı maviye dönerse, içkilerine ilaç atıldığını anlıyorlar. Bileklik şimdilik sadece Almanya'da satılıyor.

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