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  • 20.04.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 14:33

2 yaşındaki Nisa'dan kahreden haber

'de, Fatma- Mehmet Özer çiftinin 2 yaşındaki kızları , 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

2 yaşındaki Nisa'dan kahreden haber

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde oturan Mehmet Özer, Perşembe günü sigara içmek için 3'üncü kattaki evlerinin balkona çıktı. Peşinden gelen kızı 2 yaşındaki , bir andan balkondan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kızı, ilk müdahalesi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Nisa Nur'un cenazesi dün Emek Mahallesi'ndeki Dilek Camii'nde kılınan namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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