Aksaray'da taksici Refik Kotuk, caddede bitkin halde bir köpekle karşılaştı. Susuz kaldığını anladı. Çeşmeden suyu avuçladı.



Sevimli hayvana elleriyle içirip bayılmaktan kurtardı. Sözleri ile takdir topladı: Cenab-ı Allah, onlar için 'Benim dilsiz kullarım' diyor.

Taksici Kotuk: Ben insanlık görevimi yaptım.