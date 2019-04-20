Aksaray'da taksici Refik Kotuk, caddede bitkin halde bir köpekle karşılaştı. Susuz kaldığını anladı. Çeşmeden suyu avuçladı.
Sevimli hayvana elleriyle içirip bayılmaktan kurtardı. Sözleri ile takdir topladı: Cenab-ı Allah, onlar için 'Benim dilsiz kullarım' diyor.
Taksici Kotuk: Ben insanlık görevimi yaptım.
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