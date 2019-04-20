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'da taksici yolda gördüğü bir köpeğe elleriyle su içirdi

Elde var insanlık

'da taksici , caddede bitkin halde bir köpekle karşılaştı. Susuz kaldığını anladı. Çeşmeden suyu avuçladı.


Sevimli hayvana elleriyle içirip bayılmaktan kurtardı. Sözleri ile takdir topladı: Cenab-ı Allah, onlar için 'Benim dilsiz kullarım' diyor.
Taksici Kotuk: Ben insanlık görevimi yaptım.

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